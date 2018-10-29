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Утопила двоих детей: в Киеве суд вынес решение по матери-убийце

11.2тЧитать материал на украинском

Дарницкий районный суд Киева в понедельник, 29 октября, арестовал Екатерину Бабкину, которая утопила в озере двух своих малолетних детей.

Как сообщает "РБК-Украина", соответствующее решение суд принял 29 октября.

"Применить в отношении подозреваемой Бабкиной Екатерины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без установления залога", - постановила судья.

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Екатерина Бабкина

Екатерина Бабкина

Утопила двоих детей: в Киеве суд вынес решение по матери-убийце

Погибшие дети - Даниил и Анна

Отмечается, что срок содержания под стражей Бабкиной начался с момента ее задержания, то есть с 27 октября.

Защита Бабкиной после оглашения решения сообщила, что еще не определилась, будет ли подавать апелляционную жалобу на арест, передает УНН.

"Данный вопрос [апелляция] будет согласовываться с моей подзащитной, и в зависимости от этого будет приниматься решение. У нас на это есть 5 суток", - сказала адвокат Светлана Чопивская.

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Утопила двоих детей: в Киеве суд вынес решение по матери-убийце

Екатерина Бабкина в суде (справа)

rbc.ua

Она также добавила, что Бабкина "в настоящее время находится в возбужденном состоянии, ей вызывали врачей".

По словам Чопивской, решение о психиатрическом обследовании подозреваемой еще не принято, поэтому она будет находиться под стражей в СИЗО.

Напомним, 36-летняя жительница Киева утопила своих сына и дочь - Анну и Даниила Бабкиных (2012 и 2013 г.р. соответственно), заявив, что "так для них будет лучше". Бывший муж женщины сам привез ее в полицию. Он нашел ее на 20-м километре трассы Киев-Чернигов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Бабкина перед тем, как совершить преступление, отвела детей в пиццерию и накормила их.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 4 года изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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