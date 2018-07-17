"Уникальные 13 секунд": в МВД показали доказательство причастности РФ к катастрофе МН17

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко показал видео, снятое разведчиками на Луганщине, на котором виден российский ЗРК "Бук М1", сбивший лайнер рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

"Уникальные 13 секунд видео, снятых тайком вечером 17 июля 2014 на Луганщине милицейскими разведчиками, которые не предали страну и зафиксировали одно из самых мощных доказательств в кремлевском преступлении против человечества - катастрофы рейса МН-17", - написал он в своем Facebook.

Видео с установкой без одной ракеты появилось на канале МВД на Youtube 18 июля 2014 года — на следующий день после катастрофы.

"Склоняюсь к версии о неудачном Casus Belli - повод для войны... Им и пригодился ЗРК БУК именно потому, что сбить надо было именно то, что летает на 10000 метрах и выше - то есть пасажирський, а не военный самолет. Все наши штурмовики и бомбардировщики, не говоря уже о вертолета, летали значительно ниже и не раз поражались переносными (ЗРК), - написал он.

Шевченко отметил, что российские военные ошиблись с районом развертывания ЗРК и самолетом, поскольку изначальной целью был рейс "Аэрофлота" Москва — Ларнака, который летел на 1500 м выше и над другим населенным пунктом.

"Московиты верны себе - им не жаль своих граждан, а не то, что чужих, если надо повод для войны. Но не получилось. А то бы имели масштабное вторжение еще в середине июля 2014, которое могло закончиться потерей украинской государственности еще 4 года назад", - добавил он.

По словам Шевченко, луганские милиционеры, снявшие это видео, сейчас служат в Национальной гвардии.

Напомним, 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области был сбит Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", следовавший по маршруту MH17 Амстердам - Куала-Лумпур. Жертвами трагедии стали 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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