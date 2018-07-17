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"Уникальные 13 секунд": в МВД показали доказательство причастности РФ к катастрофе МН17

7.8тЧитать новость на украинском

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко показал видео, снятое разведчиками на Луганщине, на котором виден российский ЗРК "Бук М1", сбивший лайнер рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

"Уникальные 13 секунд видео, снятых тайком вечером 17 июля 2014 на Луганщине милицейскими разведчиками, которые не предали страну и зафиксировали одно из самых мощных доказательств в кремлевском преступлении против человечества - катастрофы рейса МН-17", - написал он в своем Facebook.

Видео с установкой без одной ракеты появилось на канале МВД на Youtube 18 июля 2014 года — на следующий день после катастрофы.

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"Склоняюсь к версии о неудачном Casus Belli - повод для войны... Им и пригодился ЗРК БУК именно потому, что сбить надо было именно то, что летает на 10000 метрах и выше - то есть пасажирський, а не военный самолет. Все наши штурмовики и бомбардировщики, не говоря уже о вертолета, летали значительно ниже и не раз поражались переносными (ЗРК), - написал он.

Шевченко отметил, что российские военные ошиблись с районом развертывания ЗРК и самолетом, поскольку изначальной целью был рейс "Аэрофлота" Москва — Ларнака, который летел на 1500 м выше и над другим населенным пунктом.

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"Московиты верны себе - им не жаль своих граждан, а не то, что чужих, если надо повод для войны. Но не получилось. А то бы имели масштабное вторжение еще в середине июля 2014, которое могло закончиться потерей украинской государственности еще 4 года назад", - добавил он.

По словам Шевченко, луганские милиционеры, снявшие это видео, сейчас служат в Национальной гвардии.

Напомним, 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области был сбит Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", следовавший по маршруту MH17 Амстердам - Куала-Лумпур. Жертвами трагедии стали 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

OBOZREVATEL вспомнил, как развивались события, главные результаты расследования и их фигурантов.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Артем Шевченко
Место
Украина
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Вадим
Вадим
ха-ха-ха..рашне поздно пить боржоми..после цистерны стекломоя..Даже если сейчас сам педрила признается,что сбили мы-его просто пошлют нахуй..А рашне приготовиться,скоро рашню потянут на кассу..ваван-принесичемодан за свои художества платить не будет,он просто съебнет..Будут платить за все слопатыжрущие аборигены засиРашки..ха-ха-ха..И ихние гибридный и дегенеративные детишки..И это есть ГУД..
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Ну с такими доказательствами сразу в гаагу, а не на обозреватель,Атак всё по прежнему, это бандерлоги сбили,100проц, а это дешевая отмазка.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
хохлы привычно вздрочнули на МН17 и легли спать не жрамши
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Графский Степан
Графский Степан
Графского Степана Хозяин, Не оторваться прямо)))) Такой заповедник дебилов я еще не встречал))) Почему я раньше думал. что хохлы образованные, такие же как мы( хотя были сомнения). Сейчас жалею, что раньше сэтим быдло вел себя по честному))) Это же второсортное сельское тупое быдло, возомнившее себя нацией!)))
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Podyu Roman
Podyu Roman
Зееленфройнд Викентий, тебе так не есть, как мы "голодаем", дебил лахтинский.
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