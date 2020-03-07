В "ДНР" пригрозили Украине из-за ультиматума Зеленского Путину

В "ДНР" раскритиковали готовность президента Владимира Зеленского выйти из "минских" переговоров и пригрозили Украине последствиями.

Ультиматум украинского главы президенту РФ Владимиру Путину о том, что страна покинет переговоры, если Кремль не завертит войну на Донбассе за год, прокомментировала так называемая министр иностранных дел "республики" Наталья Никонорова.

Пропагандистка заявила, что Зеленский таким образом продемонстрировал, "как оригинально он понимает свои обязательства по документам, одобренным странами-гарантами и Советом Безопасности ООН".

Никонорова ответила Зеленскому на ультиматум для Путина по Донбассу Коллаж

"В частности, господин Зеленский чуть ли не с гордостью признает тот факт, что он готов запросто отказаться от выполнения Комплекса мер, являющегося актом международного права, поскольку он якобы не хочет тратить на его реализацию все 5 лет своего президентского срока", – сказала террористка.

Она продолжила, что украинскому президенту стоит "самому решать, как ему строить деятельность на высоком посту". По ее словам, если Зеленский действительно хочет принести мир, "у него есть такая возможность: нужно просто перестать придумывать нелепые отговорки и наконец-то добросовестно, безоговорочно, четко и буквально начать выполнять Минские соглашения".

"Министр" самопровозглашенной "ДНР" потребовала признать террористическую "республику" на уровне Конституции.

"Но если нынешнему президенту ближе путь вооруженного противостояния... мы готовы и к такому варианту. Только в таком случае Киеву уже сейчас стоит осознать последствия и подготовиться, во-первых, к тому, что "республики" в состоянии ответить на любую провокацию со стороны Украины симметричным образом, а, во-вторых, к неизбежному грузу ответственности перед странами-гарантами за срыв Минского процесса", – заявила Никонорова.

Как писал OBOZREVATEL, заявление Владимира Зеленского по Донбассу также разозлило зампреда комитета Совфеда по международным делам РФ Владимира Джабарова. Он набросился на Украину с обвинениями.

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