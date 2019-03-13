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"Укр*пы продвинулись!" На Донбассе поднялась паника из-за мощи ВСУ

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На Донбассе распространяют фейк, что Вооруженные силы Украины готовят провокации в отношении незаконных формирований.

"Пользуясь перемириями и односторонним соблюдением Минских соглашений, укропы придвинулись в нужных им местах к дороге из Кировска на поселок Донецкий и Желобок, и днем туда перебросить значительные подкрепления и боекомплект теперь невозможно - дорога и прилегающая местность простреливаются ПТУРами", - написал блогер-сепаратист Морозов в своем Livejournal.

Таким образом, по его словам, передовые позиции террористов на Желобке в дневное время практически изолированы от тыла, и у противника будет целый световой день для того, чтобы, при уже имеющемся превосходстве в 3-5 раз, не перебрасывая дополнительных сил, разделаться с "призраковцами".

"Укр*пы продвинулись!" На Донбассе поднялась паника из-за мощи ВСУ

ТСН

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"Учитывая превосходство противника в артиллерии, помешать ему это сделать будет сложно. Удержать при этом Желобок, не дать противнику занять все высоты и начать обстрелы и штурм Кировска, будет очень сложной задачей", - добавил Морозов.

Он утверждает, что к решению этой задачи "люди сейчас спокойно и последовательно готовятся, учитывая опыт предыдущих боев".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" заявили о проникновении бойцов ВСУ на оккупированную территорию Луганской области. Якобы трое погибли.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Gatewood Mary
Gatewood Mary
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Файбер Моня
Файбер Моня
Действительно, все знают, что силы нашего киевского каганата отличаются неимоверной МОЩЬЮ и ФЕЕРИЧНОЙ отвагой. ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Файбер Моня, ПОТУЖНОСТЬЮ! (на "дермове" выражаясь) :-)))
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