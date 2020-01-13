"Могут высадить десант": Украину предупредили об угрозе атаки России с моря

В 2020 году Россия может начать активные военные операции на украинском побережье Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.

Более того, есть угроза высадки десанта в этих местах. Такой прогноз озвучил в статье для Black Sea News эксперт Андрей Клименко. По его словам, самым опасным станет период после празднования страной-агрессором 75-летия победы во Второй мировой войне.

Кроме того, Клименко считает, что Россия будет продолжать блокировать движение украинских кораблей под разными предлогами в Керченском проливе. Оккупантам это необходимо для обеспечения секретности военных перевозок во временно оккупированный Крым.

"Но наш главный прогноз все же касается не Азовского моря, с которым почти все понятно, а ситуации со свободой судоходства в Черном море. Мы почти уверены в том, что Азовский кризис – это была "тренировка". В 2020 году дальнейших действий РФ по созданию препятствий судоходству в украинские порты нужно ожидать не только в Азовском, но и в Черном море", – предупредил эксперт.

Он отметил, что Россия, скорее всего, будет действовать по уже обкатанному "азовскому сценарию" и начнет задерживать для осмотра суда, идущие в или из портов Черноморска, Одессы, Николаева и Херсона.

Корабли России в Черном море "ИноСМИ"

"ФСБ легко доложит, что на одном из судов, курсирующих по этому пути, может находиться диверсионная группа, которая хочет взорвать, например, буровые платформы на украденном Одесском месторождении (которые РФ уже считает своими, как и весь украинский шельф, с которого добывает/ворует до 2 млрд куб. метров газа ежегодно", – предположил Клименко.

Кроме того, подчеркнул он, одним из методов создания препятствий судоходству в 2020 году со стороны России в Черном море будет распространение "закрытия" для судоходства западных районов моря для проведения учений РФ с боевыми стрельбами (настоящих или фейковых).

Как сообщал OBOZREVATEL:

ФСБ России упростила порядок выхода в море прогулочных и рыболовных судов в девяти аннексированных крымских прибрежных районах Черного моря.

Напомним, 9 января Путин внезапно прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов.

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