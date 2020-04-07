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7 апреля • обновлено в 23:20
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Украинцам показали видео удара по врагу на Донбассе после атаки на СМИ

10.2т
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В сети появилось видео, как силы ООС наносят удар по вражеским операторам беспилотника после атаки на украинских журналистов.

Ролик в Facebook опубликовал ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Они долго не проживут": украинцам показали видео удара по врагу на Донбассе после атаки на СМИ

"Сегодня русские пытались убить Александра Махова и Алину Демченко, сбросив с коптера ВОГ (метательный снаряд), который разорвался возле машины. Все живые и улыбаются. Это видео я посвящаю выжившим. Мы всегда помогаем тем, кто охотится на вражеских пилотов. Наши парни гоняют этих ушлепков по полной. Саша и Алина, те сволочи долго не проживут. Слово сержанта", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" обстреляли машину журналистов телеканала "Украина". Атака произошла 7 апреля в Донецкой области. по словам Александра Махова, боевики специально целились именно в автомобиль.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Комментарии
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, вам самим не смешно????
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Бухгалтер Борис, да,будь не здрав,ты борька-дурачек!))
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Golan Sim
Golan Sim
Наши майд,ауны, по факту, всегда успевают "всратыся" ))
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
так получается это ещёневымерляки промахнусь по своим журналистам!
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