"Они долго не проживут": украинцам показали видео удара по врагу на Донбассе после атаки на СМИ

В сети появилось видео, как силы ООС наносят удар по вражеским операторам беспилотника после атаки на украинских журналистов.

Ролик в Facebook опубликовал ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Сегодня русские пытались убить Александра Махова и Алину Демченко, сбросив с коптера ВОГ (метательный снаряд), который разорвался возле машины. Все живые и улыбаются. Это видео я посвящаю выжившим. Мы всегда помогаем тем, кто охотится на вражеских пилотов. Наши парни гоняют этих ушлепков по полной. Саша и Алина, те сволочи долго не проживут. Слово сержанта", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" обстреляли машину журналистов телеканала "Украина". Атака произошла 7 апреля в Донецкой области. по словам Александра Махова, боевики специально целились именно в автомобиль.

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