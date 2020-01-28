Украинское судно заблокировало проход по Дунаю: подробности международного ЧП

Украинское судно село на мель и заблокировало проход по реке Дунай на севере Болгарии.
Из-за инцидента 15 другов судов не смогли пройти и задерживаются в районе города Белене. Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован из-за несоблюдения ограничения глубины, пишет Reuters.
Сроки восстановления судоходства по Дунаю в Болгарии не называют. Информацию о том, какие грузы перевозили эти судна, не разглашали.
Дунай
Википедия
Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 10 января, в Черном море танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецким судном. Столкновение произошло недалеко от берега Турции.
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