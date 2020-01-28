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28 января • обновлено в 18:56
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Украинское судно заблокировало проход по Дунаю: подробности международного ЧП

1.3т
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Украинское судно село на мель и заблокировало проход по реке Дунай на севере Болгарии.

Из-за инцидента 15 другов судов не смогли пройти и задерживаются в районе города Белене. Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован из-за несоблюдения ограничения глубины, пишет Reuters.

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Сроки восстановления судоходства по Дунаю в Болгарии не называют. Информацию о том, какие грузы перевозили эти судна, не разглашали.

Дунай

Дунай

Википедия

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 10 января, в Черном море танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецким судном. Столкновение произошло недалеко от берега Турции.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Болгария
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Livesey David
Livesey David
Свиньи - это сухопутные животные.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Зрада чи перемога ?я думаю что капитан это сделал для выражения несогласия с анексией Крыма ! ПЕРЕМОГА ! Воду перекрыли в Крым - перекроем все в Европе !Красава капитан ! надо вовремя найти объяснение - и все - золотая звездочка Героя - на пинджаке !
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
От них одни проблемы всем вокруг
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