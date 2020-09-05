Украинский пленный вскрыл вены из-за пыток в Донецком СИЗО

Украинский пленных Григорий Синченко вскрыл себе вены из-за пыток оккупантов в Донецком СИЗО.

Об этом сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает Укринформ. Григория спасли, сейчас он находится в больнице при изоляторе в одиночной камере.

"Его зверски били, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша вскрыл вены и кровью в камере написал протест против пыток", – рассказала Гулевская.

Она отметила, что к пыткам причастен следователь Станислав Кошевой, который до оккупации Донецка работал в Макеевке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на заседании Трехсторонней контактной группы удалось достигнуть прогресса по вопросу обмена пленными с ОРДЛО.

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