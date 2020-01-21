Украинская ню-модель отсудила у полиции 270 тысяч гривен за моральный ущерб: подробности

В Чернигове ню-модель отсудила у полиции 270 тысяч гривен морального ущерба после обвинений в распространении порнографии.

Как передает УНИАН, решение в пользу женщины вынес Новозаводской районный суд Чернигова, однако она настаивала на сумме в 500 тысяч.

Требования она обосновала тем, что "вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведение обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми".

Женщина, которая воспитывает трех детей, также пожаловалась на ухудшение семейных отношений и родственных связей.

Так, в 2014 году ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов – такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Модель выиграла суд у полиции

Отмечается, что будучи зарегистрированной "моделью" на одном из порносайтов, с помощью компьютерной техники женщина принимала заказы на видеопродукцию порнографического характера со своим участием от клиентов, которые пользовались услугами этого сайта в режиме реального времени, создавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера со своим участием, получая за это денежное вознаграждение в виде безналичных переводов.

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В 2015 году женщину приговорили к 3 годам заключения с испытательным сроком 1 год, но позже дело направили на новое рассмотрение и местную жительницу было оправдано.

Новозаводской районный суд признал, что демонстрацию в режиме реального времени сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств нельзя считать изготовлением порнографической видеопродукции, а ее передачу через каналы связи ( в т. ч. через Интернет) "нельзя считать распространением порнографии".

Прямых и достаточных доказательств вины женщины не было предоставлено. В апелляционном суде коллегия судей оставила оправдательный приговор без изменений. Поэтому женщина решила получить компенсацию морального вреда через суд.

Суд удовлетворил ее иск частично и решил взыскать с Государственной казначейской службы Украины (средства Государственного бюджета) в пользу женщины 270 тыс. грн на возмещение морального вреда, а также 3,75 тыс. грн на возмещение материального ущерба.

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе местная жительница отсудила у собственников отеля 30 тыс. грн моральной компенсации за систематическую "травлю".

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