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Украине выдадут ''мертвого преступника'': стали известны новые детали громкого дела

2.1тЧитать материал на украинском

Европол выдаст Украине одесского предпринимателя Дмитрия Малиновского после завершения судебного процесса во Франции. Преступник был арестован французской полицией в Бургундии за мошенничество и отмывание денег и до момента ареста в Украине считался мертвым.

Об этом сообщает издание УНН. В Европоле уточнили, что дело все еще идет полным ходом.

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"В итоге, подозреваемый будет выдан Украине, когда судебный процесс закончится во Франции. Как вы можете себе представить, это может занять годы", – сообщили в пресс-службе Европола.

Будущее изъятых у Малиновского товаров, а также их возможная конфискация также будут решены после завершения судопроизводства.

Дмитрий Малиновский

Дмитрий Малиновский

Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский был задержан еще 5 октября. Его подозревают в масштабной коррупции, в частности к причастности к хищению средств Одесского припортового завода.

Жена мошенника утверждала, будто 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа передал ей картонную коробку со свидетельством о смерти и пепел. 20 ноября женщина его похоронила. Отмечалось, что "смерть" наступила 25 октября 2014 года.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
криминалмошенникиУкраина
Источник
Источник:УНН
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