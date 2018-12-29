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Украина усилит Азовское и Черное моря десятками катеров

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В 2019 году Министерство внутренних дел закажет около 20 пограничных катеров для охраны морских границ Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина". Так власти будет предложен проект по изготовлению кораблей на украинском предприятии в сотрудничестве с французской компанией.

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"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет! Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", — сообщил глава МВД.

Длина катеров будет составлять 32-35 метров.

"Они будут изготавливаться на одном из наших заводов в сотрудничестве с одной из ведущих французских компаний – с высокой степенью локализации проекта в Украине", — добавил министр.

Катер

Катер

sprotyv.info

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на инцидент с захватом Россией украинских военных кораблей в Черном море, Украина до сих пор не забрала у США бесплатно предоставленные ей патрульные катеры класса "Island". Почему они не пришли в Украину, пока неизвестно.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вы в ФСБ поинтересовались сперва, достаточно ли места на их причалах
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Авакян по ходу с "хранцузами" химию построил хорошую,вертолеты бушные,сейчас катера закажет,хитрый армяшка.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
все обещания только в будующем - будем предлогать, будет то, будет это а с 2014 года так ничего и нет - ни стены, ни вертолетов, ничего!!!
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