Украина усилит Азовское и Черное моря десятками катеров

В 2019 году Министерство внутренних дел закажет около 20 пограничных катеров для охраны морских границ Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина". Так власти будет предложен проект по изготовлению кораблей на украинском предприятии в сотрудничестве с французской компанией.

"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет! Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", — сообщил глава МВД.

Длина катеров будет составлять 32-35 метров.

"Они будут изготавливаться на одном из наших заводов в сотрудничестве с одной из ведущих французских компаний – с высокой степенью локализации проекта в Украине", — добавил министр.

Катер sprotyv.info

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на инцидент с захватом Россией украинских военных кораблей в Черном море, Украина до сих пор не забрала у США бесплатно предоставленные ей патрульные катеры класса "Island". Почему они не пришли в Украину, пока неизвестно.