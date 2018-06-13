Украина станет особо уязвима для Путина: назван срок

Во второй половине года Украина будет наиболее уязвима.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука.

"В конце прошлого года мы давали прогноз о том, что вторая половина нынешнего года для Украины будет наиболее тяжелой, поскольку в этот момент государство будет наиболее уязвимым", - напомнил он и подтвердил, что этот прогноз по-прежнему актуален.

По мнению Туки, есть ряд оснований для беспокойства.

"С одной стороны, у Путина будут развязаны руки с окончанием мундиаля; а с другой - он уже обретет статус очередного нового президента, а у нас начнется разгар президентских и парламентских выборов со всеми вытекающими негативными последствиями – с популистским угаром и всем остальным".

Таким образом, "в этот момент страна будет крайне уязвима", - предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука заявил: наибольшую российскую военную угрозу для Украины представляет авиация и ракетные войска.