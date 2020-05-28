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28 мая • обновлено в 21:10
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Украина призвала СМИ Италии объективно освещать дело Виталия Маркива

2.1т
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Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщила пресс-служба посольства в Facebook, обращение было опубликовано в журнале "Il Venerdi".

"Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву", – заявил дипломат.

Публикация стала результатом продолжительного диалога посольства с руководством и журналистами издания "La Repubblica" о представлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

Пресс-служба МВД

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

  • Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Арест Маркива в Италии
Персона
Виталий Маркив
Место
Италия
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