Порошенко заявил о масштабной переброске десанта к границам из-за России

Украина перебросила десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи 20 декабря с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая выполняет боевые задачи в рамках операции Объединенных сил на Донбассе, передает УНИАН.

"Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора", — написал Порошенко на странице в Facebook.

Президент на встрече с военными facebook.com/petroporoshenko

Президент отметил, что после введения военного положения в короткие сроки было проведено боевое слаживание бригад, которые стали на защиту наиболее опасного направления.

Президент на встрече с военными facebook.com/petroporoshenko

Президент на встрече с военными facebook.com/petroporoshenko

"С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей", — сказал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Петр Порошенко заявил, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику.

По словам президента, на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с государством РФ развернула наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

При этом сотни российских основных боевых танков засветились на спутниковых снимках.