МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Порошенко заявил о масштабной переброске десанта к границам из-за России

6.4тЧитать материал на украинском

Украина перебросила десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи 20 декабря с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая выполняет боевые задачи в рамках операции Объединенных сил на Донбассе, передает УНИАН.

"Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора", — написал Порошенко на странице в Facebook.

Новости
''Очень скоро!'' Порошенко пообещал возвращение Донбасса
Президент на встрече с военными

Президент на встрече с военными

facebook.com/petroporoshenko

Президент отметил, что после введения военного положения в короткие сроки было проведено боевое слаживание бригад, которые стали на защиту наиболее опасного направления.

Президент на встрече с военными

Президент на встрече с военными

facebook.com/petroporoshenko

Президент на встрече с военными

Президент на встрече с военными

facebook.com/petroporoshenko

"С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей", — сказал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Петр Порошенко заявил, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику.

По словам президента, на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с государством РФ развернула наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

При этом сотни российских основных боевых танков засветились на спутниковых снимках.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореРоссийская военная угроза
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
фотографиивидеоВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
14
Смешно
48
Интересно
17
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Литр Ляксеич жёстко хрюкнул..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
rercjd Micha
rercjd Micha
Обоз опять чистит комментарии ! Оставляет только апологетов бандеровского мира! Удаляет тех. кто против бандеровцев и порошенко! Почему? Да всё ясно – впереди выборы Про-порошенская и про-бандеровская позиция Обозревателя не вызывает сомнения, они с первых дней поддержали переворот на майдане. Поэтому должны разделить виновность в сегодняшнем херовом положении Украины с бандеровской властью порошенко! Почему владелец Обозревателя Михаил Бродский поддерживает бандеровскую власть? Кажется, еврей…, что общего у него с бандеровцами, виновных в убийствах сотни тысяч евреев Украины, среди которых, наверное, и его родственники? Как он мог быть в 2005 советником Ющенко , когда тот обьявил бандеру, шуевича, мельника, воинов УПА героями Украины? Почему молчал тогда – и молчит сейчас? Нет, я не прав! Он не молчит! Он на их стороне! Просто он предатель еврейского народа, он КАПО!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
rercjd Micha
rercjd Micha
Xoзяин Xoхлов, А нахера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я завтра начинаю писать во все сми с комментариями об бандеровской позиции еврея Бродского
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
rercjd Micha, тоже забанили?) Можешь в настройках восстановить прежний ник, только по одной букве в ввести в английском регистре
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги