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15 апреля • обновлено в 08:16
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Украина отправила в Гаагу доказательства преступлений России в Крыму

3.7т
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Прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства преступлений России на аннексированном полуострове.

Речь идет о присвоении государственной и частной собственности агрессором, сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Крыму.

"Сведения о системном совершении такого военного преступления должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса Прокурора МУС за 2017-2019 годы по проведению предварительного изучения ситуации в Крыму. Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственном заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ", – рассказали в представительстве.

Украина отправила в Гаагу доказательства преступлений России в Крыму

Украина отправила в Гаагу доказательства преступлений России в Крыму

Таким образом Украина отреагировала на указ президента России Владимира Путина от 20 марта, которым он запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

Путина поймали на новых преступлениях в Крыму: Украина передала доказательства в Гаагу
Путина поймали на новых преступлениях в Крыму: Украина передала доказательства в Гаагу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский союз осадил Россию из-за аннексии Крыма. Там заявили, что призыв жителей аннексированного полуострова в армию РФ нарушает международное гуманитарное право.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Разум Х**в
Разум Х**в
Смешно.
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2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У вас еще пока своя земелька есть, вот ее и продавайте иностранцам. А Россия своими землями не торгует.
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Расследования

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