"Украина и Беларусь в опасности": Илларионов раскрыл план оккупации Путина

Президент России Владимир Путин не отказался от плана по поглощению Беларуси, и поэтому страна до сих пор находится в опасности, как и Украина.

Об этом в интервью "Гордону" заявил российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Владимир Владимирович советуется то с Махатмой Ганди, то с кем-то из этого ряда... А лица этого уровня посоветовали Владимиру Владимировичу решить вопрос исторической России. С точки зрения Владимира Владимировича, западные границы исторической России проходят по западным границам Российской империи конца XVIII века, по состоянию после третьего раздела Речи Посполитой. То есть по реке Неман, Западный Буг и далее по Днестру", – объяснил он свои опасения.

"И, собственно говоря, многое из того, что он сказал и сделал после того, как написал об этом в своей статье 2012 года, только подтверждает, что он от этой цели не только не отказался, но и, наоборот, видит в нынешней ситуации, которая разворачивается и в Беларуси, и в Украине, гораздо более благоприятные возможности для осуществления этого проекта", – добавил Илларионов.

Владимир Путин "ИноСМИ"

Вместе с тем, подчеркнул экс-советник Путина, это вовсе не означает, что он будет пользоваться для этого только чисто военными методами. Ведь сейчас для подобных целей есть широкий спектр инструментов, включая гибридную войну.

"Об этом Юрий Безменов очень подробно рассказал в серии своих выступлений начала 80-х годов, которые доступны в YouTube. Он был сотрудником КГБ, который ушел на Запад, и рассказал о том, чему его учили о методах моральной дестабилизации обществ, несколько стадий, как это делается", – сказал Илларионов.

"И с точки зрения этой теории, то, что происходит в Беларуси и в Украине, в общем находится в полном соответствии с учебником. Владимир Владимирович просто умеет ждать. Некоторые вещи не обязательно делать только военными средствами. Но иногда можно подтолкнуть и где-то помочь. И Лукашенко, и Беларусь, и Украина находятся в опасности", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Илларионов предположил, что сменить Владимира Путина на посту президента Российской Федерации имеет высокие шансы нынешний глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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