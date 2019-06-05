Украина договорилась с Россией о перемирии на Донбассе: подробности

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Об этом заявил постоянный представитель России в переговорах Борис Грызлов. Его слова подтвердил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

Второй президент Украины отметил, что предложения по обеспечению установления перемирия в зоне проведения Операции Объединенных сил должны разработать до 19 июня.

"До 19 числа должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", – сказал Кучма.

В свою очередь Грызлов заявил, что "новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия".

Представитель РФ добавил, что экономической подгруппе поручили обсудить вопросы восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решение о снятии экономической блокады временно оккупированных районов Донбасса.

Кроме того, во время переговоров была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

"Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен и с 10-го числа. Можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней не должно там работать оружие. Подождем – увидим", – цитирует Кучму "Интерфакс-Украина".

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по окончании заседания ТКГ выразил надежду на то, что разведение сил у Станицы Луганской могло бы продемонстрировать реальный прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Стороны высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке у Станицы Луганской. Это было бы настоящим прогрессом", – сказал Сайдик журналистам в Минске.

Напомним, во время мирных переговоров 5 июня "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем Донбасса.

Иллюстрация. Переговоры в Минске Цензор.НЕТ

Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

Во время брифинга Кучма то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него нет заграничного паспорта, после чего Зеленский публично затроллил политика.

Ранее, 2 октября 2018 года, Кучма официально ушел с переговоров в Минске. Тогда его заменил Руслан Демченко.

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