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23 февраля • обновлено в 17:11
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"Укололи что-то в плечо и увезли": в Чернигове разгорелся скандал из-за смерти 19-летней роженицы

2.1т
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В Черниговской центральной районной больнице умерла роженица, 19-летняя Алина Чуба.

Об этом "Суспільному" рассказала ее мать Наталья Чуприна, уточнив, что через полтора часа после кесарева сечения стало известно о смерти девушки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Скончалась роженица Алина Чуба

Скончалась роженица Алина Чуба

Родители требуют признать их жертвами в данной ситуации из-за врачей. Роженица скончалась из-за аллергии на препарат. Ребенок, которого взяли воспитывать родители девушки, остался жив.

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"Это был экстренное кесарево сечение. Она поступила 16-го числа со схватками. 17-го числа она со схватками проходила целый день. Воды отошли в 6 вечера, а отправили на кесарево сечение только за 15 минут до двух", – рассказала Наталья.

В этот момент в больнице находился парень Алины Антон Крутюк. Он рассказал, как врачи забирали роженицу.

Роженица Алина Чуба скончалась

Роженица Алина Чуба скончалась

Кадр из видео

"Я ей помог залезть на каталку, ей в левое плечо вкололи какое-то лекарство и сразу повезли. Мне сказали собрать вещи. Я собрал свои вещи, ее вещи из палаты. Они убрали палату после нас и выдворили меня в прихожую, куда все приходят навещать. Сказали, чтобы я быстро переоделся. Я услышал плач ребенка, потому что она одна в ту ночь рожала. Я говорю: "Как моя любимая?", Старался, чтобы они какую-то информацию дали. Они сказали, что все хорошо, приходи в семь утра, купишь лекарства", – вспомнил парень.

Антон увидел своего сына, убедившись, что с ним все хорошо, и еще раз спросил у врачей, все ли нормально с его девушкой. В 3:45 ему позвонили и сказали, что Алина скончалась.

"Я зашел в палату, она лежала, накрытая простыней. У нее полностью все тело, кроме конечностей, вздулось до невероятных размеров. Будто ее какие-то пчелы покусали", – отметил он.

Парень погибшей роженицы

Парень погибшей роженицы

Кадр из видео

Тем временем генеральный директор Черниговской центральной районной больницы Дмитрий Руденко заявил, что медики действовали согласно протоколу.

"Аллергические пробы делаются на антибиотики и другие препараты. Реакция на препарат возникла мгновенно. Я больше не буду комментировать нечего", – сказал он.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе во время родов скончалась девушка в Запорожье. К счастью, ее младенца удалось спасти, поскольку медики вовремя сделали кесарево сечение. Трагедия произошла из-за осложнений гриппа.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина
Тег
умерла роженица
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