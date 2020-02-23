В Черниговской центральной районной больнице умерла роженица, 19-летняя Алина Чуба.

Об этом "Суспільному" рассказала ее мать Наталья Чуприна, уточнив, что через полтора часа после кесарева сечения стало известно о смерти девушки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Скончалась роженица Алина Чуба

Родители требуют признать их жертвами в данной ситуации из-за врачей. Роженица скончалась из-за аллергии на препарат. Ребенок, которого взяли воспитывать родители девушки, остался жив.

"Это был экстренное кесарево сечение. Она поступила 16-го числа со схватками. 17-го числа она со схватками проходила целый день. Воды отошли в 6 вечера, а отправили на кесарево сечение только за 15 минут до двух", – рассказала Наталья.

В этот момент в больнице находился парень Алины Антон Крутюк. Он рассказал, как врачи забирали роженицу.

Роженица Алина Чуба скончалась Кадр из видео

"Я ей помог залезть на каталку, ей в левое плечо вкололи какое-то лекарство и сразу повезли. Мне сказали собрать вещи. Я собрал свои вещи, ее вещи из палаты. Они убрали палату после нас и выдворили меня в прихожую, куда все приходят навещать. Сказали, чтобы я быстро переоделся. Я услышал плач ребенка, потому что она одна в ту ночь рожала. Я говорю: "Как моя любимая?", Старался, чтобы они какую-то информацию дали. Они сказали, что все хорошо, приходи в семь утра, купишь лекарства", – вспомнил парень.

Антон увидел своего сына, убедившись, что с ним все хорошо, и еще раз спросил у врачей, все ли нормально с его девушкой. В 3:45 ему позвонили и сказали, что Алина скончалась.

"Я зашел в палату, она лежала, накрытая простыней. У нее полностью все тело, кроме конечностей, вздулось до невероятных размеров. Будто ее какие-то пчелы покусали", – отметил он.

Парень погибшей роженицы Кадр из видео

Тем временем генеральный директор Черниговской центральной районной больницы Дмитрий Руденко заявил, что медики действовали согласно протоколу.

"Аллергические пробы делаются на антибиотики и другие препараты. Реакция на препарат возникла мгновенно. Я больше не буду комментировать нечего", – сказал он.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе во время родов скончалась девушка в Запорожье. К счастью, ее младенца удалось спасти, поскольку медики вовремя сделали кесарево сечение. Трагедия произошла из-за осложнений гриппа.

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