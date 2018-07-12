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Уйти пришлось: экс-главарь "ДНР" признался, почему сбежал из Украины

3.1тЧитать новость на украинском

Бывший главарь террористов "ДНР", российский писатель Захар Прилепин вернулся в Россию для участия в кампании кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина.

"Мне пришлось уйти. Появились другие задачи, как в Донецке, так и в Москве. Совместить их с работой в ополчении оказалось сложно. Что касается обстановки, то батальон существует более двух лет и полноценно продолжает функционировать", - сказал он, сообщает www.eg.ru.

По словам Прилепина, его благотворительный фонд много помогал местным жителям, занимался гуманитарными вопросами с 2014 года, особенно во время торговой блокады.

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Он также добавил, что есть желание написать книгу о своем пребывании на Донбассе.

Писатель отметил, что он возглавил штаб Кумина на выборах мэра, поскольку в России есть много важных проблем, которые необходимо решать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захар Прилепин заявил, что намерен курировать свой батальон из России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
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