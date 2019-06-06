Угроза Украине: Facebook фактически признал паспорта России на Донбассе

Facebook заблокировал профиль координатора группы Информационного сопротивления народного депутата Дмитрия Тымчука. Это произошло после публикации о незаконной выдаче Россией паспортов гражданам Украины.

Как уточнил координатор ИС Юрий Карин, профиль Тымчука заблокировали в результате "массированной атаки жалобщиков".

По его словам, особую истерику вызвала публикация сведений о получении российских паспортов главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и другой "руководящей челядью".

"Позиция Facebook в данном случае более чем странная. Фактически администрация соцсети признала "паспорт" "ДНР" и другие филькины грамоты официальными документами, содержащими персональные данные. Чем косвенно признала саму "ДНР", а также поддержала незаконную выдачу паспортов Россией", – отметил Карин.

Выдача паспортов в "ДНР"

Он подчеркнул, что группа ИС считает случившееся угрозой национальным интересам.

"Дмитрий Тымчук является одним из тех, кто не даёт забыть украинскому обществу и международным партнерам, что в Украине – война, несмотря на новые "примирительные" веяния", – подытожил координатор ИС.

Facebook: Юрий Карин

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за выдачи российских паспортов на Донбассе в Верховной Раде предложила кардинальные решения. Речь идет о конфискации имущества тех украинцев, которые добровольно получили гражданство страны-агрессора.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram