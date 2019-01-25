Угроза ампутации: стало известно о критическом состоянии захваченного РФ украинского моряка

Состояние здоровья раненого военнопленного моряка ВМС Украины Василия Сороки, удерживаемого в России, резко ухудшилось.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook. Он отметила, что обратилась к председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с требованием обеспечить украинца надлежащим лечением.

"Узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его раненого сына. У парня еще больше отекла и посинела рука и если ему не оказать неотложную медицинскую помощь, часть конечности придется ампутировать", — написала Денисова.

Василий Сорока Громадське

Омбудсмен также попросила и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун вмешаться в ситуацию и найти в Москве врача, который сможет попасть в СИЗО "Матросская тишина" и предоставить заключение относительно срочной медицинской помощи.

"Уже отправила официальное обращение к Михаилу Федотову с требованием обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи и оказать содействие в проведении обследования специалистами", — подчеркнула Денисова. "Нельзя терять времени!" — добавила она.

Напомним, недавно адвокат военнопленного Василия Сороки Сергей Бадамшин подловил Россию на лжи о здоровье подзащитного.

Он уточнил, что функции руки Сороки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит. Кроме того, в руке остаются осколки.

Facebook Сергей Бадамшин

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