Ударила ножом 20 раз: появилось видео суда над жительницей Харьковщины, убившей дочь

В сети появились видео судебного заседания, на котором избирают меру пресечения жительнице Харьковской области Татьяне Пьяновой, которая отрезала голову собственной 11-летней дочери.

Ролики опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Анна Юрченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Татьяна Пьянова Скриншот видео

На кадрах видно, что подозреваемая грубит судье и полицейским и требует не прикасаться к ней, поскольку "не они ее рожали". Кроме того, женщина заявила, что не признает никаких приговоров, поскольку ее ждет "Божий суд".

Согласно новым фактам, перед тем как отрезать голову дочери, она якобы ударила ее ножом 20 раз. Во время общения с журналистами Пьянова назвала ребенка "ошибкой молодости". Следует отметить, что агрессию она проявляла и к сотрудникам СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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