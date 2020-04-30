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30 апреля • обновлено в 16:45
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Ударила ножом 20 раз: появилось видео суда над жительницей Харьковщины, убившей дочь

31.7т
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В сети появились видео судебного заседания, на котором избирают меру пресечения жительнице Харьковской области Татьяне Пьяновой, которая отрезала голову собственной 11-летней дочери.

Ролики опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Анна Юрченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Татьяна Пьянова

Татьяна Пьянова

Скриншот видео

На кадрах видно, что подозреваемая грубит судье и полицейским и требует не прикасаться к ней, поскольку "не они ее рожали". Кроме того, женщина заявила, что не признает никаких приговоров, поскольку ее ждет "Божий суд".

Согласно новым фактам, перед тем как отрезать голову дочери, она якобы ударила ее ножом 20 раз. Во время общения с журналистами Пьянова назвала ребенка "ошибкой молодости". Следует отметить, что агрессию она проявляла и к сотрудникам СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Несомненно ей назначат круглосуточный арест в СИЗО. Но ведь и психиатрическую экспертизу ей надо назначить тоже.
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