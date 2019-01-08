''Убьют свои же'': перерезавший горло студенткам в Харькове парень оставил записку

Подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан не раскаивается в жестоком преступлении и готов провести в тюрьме даже 100 лет. Об этом говорится в записке, которую он оставил на могиле своего отца в Стамбуле, где и был задержан полицией.

Фото записки опубликовал "Город Х" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы). По словам студента из Турции, который перевел ее текст, парень не мог смириться со смертью отца.

"Там написано: "В этом мире нет справедливости. Если даже меня посадят на 100 лет в тюрьму, все равно я каждый день несу свое наказание". Смысл записки в том, что судьба уже наказала его, когда забрала отца. И тюрьма - не наказание для него, потому что он давно уже живет с худшим наказанием. В этой записке нет сожаления о том, что он убил девушек", – рассказал студент изданию.

Подозреваемый в убийстве землячек гражданин Турции Цокмез Гусну Цан Город Х

По его словам, в тюрьме 20-летний Цокмез Гусну Цан долго не протянет – его могут лишить жизни сокамерники.

"Ему тоже осталось жить совсем немного. У нас на родине считают, что скоро он погибнет. Потому что тех, кто лишает жизни девушек или детей, вскоре убивают свои же сокамерники в тюрьме", - отметил собеседник.

Кладбище, где задержали подозреваемого в убийстве студенток в Харькове haberler.com

Кладбище, где задержали подозреваемого в убийстве студенток в Харькове haberler.com

С собой у парня был пистолет и нож haberler.com

Записка, которую оставил Цокмез Гусну Цан haberler.com

Подозреваемый в убийстве студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан

Убитая в Харькове гражданка Турции Букет Йилдыз posta.com.tr

Цокмез Гусну Цан и Букет Йилдыз posta.com.tr

Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей haberler.com

Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей facebook.com/zeynep.husunbeyi

Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей facebook.com/zeynep.husunbeyi

Убитая в Харькове гражданка Турции Зейнеп Хусюнбей facebook.com/zeynep.husunbeyi

Как сообщал OBOZREVATEL: