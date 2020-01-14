"Убрали свои, мрази!" Раскрылась правда о ликвидации террориста "ДНР" на Донбассе

Террориста "ДНР", снайпера Андрея (Скрипача) Куцкого, которого ликвидировали недавно на Донбассе, убили свои же.

Об этом заявил, вероятно, его товарищ, опубликовав пост-соболезнование в сообществе соцсети "ВКонтакте". Скриншотом поделился в Twitter блогер Necro Mancer.

"Скрипач", помню тебя, братишка. Скорблю. Подло, брат, свои же убрали, 9 полк", – написал некий Дмитрий Пятанов.

Террориста "ДНР" "Скрипача" ликвидировали свои же

В комментариях под его заявлением пользователи начали спрашивать, мол, "как это свои", на что тот поделился и подробностями. По его словам, после убийства террориста также ограбили.

"Свои, да еще друг, с которым чай пил и хлебом делился. А пока он умирал, некоторые мрази шмонали его вещи. А это винтовку СВД, ноутбук и много еще", – заверил он.

Скриншот twitter.com/666_mancer

"Вот и начали проясняться некоторые подробности смерти "Скрипача", – отреагировал на это Necro Mancer.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 сентября 2019 года на Донбассе убили снайпера "ДНР" Андрея Куцкого. 39-летний боевик с позывным "Скрипач" был родом из Одессы, воевал против Украины с 2015 года.

Выяснилось, что ликвидированный на Донбассе террорист "Скрипач" ранее был награжден секретным орденом за убийства украинцев.

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