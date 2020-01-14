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14 января • обновлено в 10:29
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"Убрали свои, мрази!" Раскрылась правда о ликвидации террориста "ДНР" на Донбассе

1.9т
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Террориста "ДНР", снайпера Андрея (Скрипача) Куцкого, которого ликвидировали недавно на Донбассе, убили свои же.

Об этом заявил, вероятно, его товарищ, опубликовав пост-соболезнование в сообществе соцсети "ВКонтакте". Скриншотом поделился в Twitter блогер Necro Mancer.

"Скрипач", помню тебя, братишка. Скорблю. Подло, брат, свои же убрали, 9 полк", – написал некий Дмитрий Пятанов.

Террориста "ДНР" "Скрипача" ликвидировали свои же

Террориста "ДНР" "Скрипача" ликвидировали свои же

В комментариях под его заявлением пользователи начали спрашивать, мол, "как это свои", на что тот поделился и подробностями. По его словам, после убийства террориста также ограбили.

"Свои, да еще друг, с которым чай пил и хлебом делился. А пока он умирал, некоторые мрази шмонали его вещи. А это винтовку СВД, ноутбук и много еще", – заверил он.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/666_mancer

"Вот и начали проясняться некоторые подробности смерти "Скрипача", – отреагировал на это Necro Mancer.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Некий блохер Necro Mancer, курнув с утра спайсов, рассказал нам новую байку о "тырорыстах" ))
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фил филька
фил филька
ладно хоть не так замочили как ту бабу которую гранатой на горшке свои же побратимы взорвали
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