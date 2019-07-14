"Убивают и насилуют": блогер рассказала о новом культе в ОРДЛО

На оккупированных территориях Донбасса восковые фигуры террористов стали новым культом.

Об этом рассказала блогер, писательница и юрист Олена Степова в своем блоге, опубликованном на OBOZREVATEL, уточнив, что поход в такой музей теперь является обязательным мероприятием.

"В ОРДЛО расцвет культуры. Под культурой, конечно, там понимают нечто другое, и театры, кино, книги, музеи — это уже мир пропаганды, это единое звено пропаганды и насилия, как в СССР, где восковые дедушки Ленина, как и каменные, были готовы принять на колено любую неокрепшую душу", – рассказала она.

По словам Степовой, одна из ее землячек возмущалась, что она пишет об отсутствии культуры на оккупированных территориях, а на самом деле "жители даже в Египет ездят".

Восковые фигурки террористов Ярослав Копил / Facebook

"Понятное дело, что люди, для которых поездка в Египет, это "культура", в ОРДЛО смиренно ходят в музеи (для бюджетников и студентов это обязательная программа), а в музеях ОРДЛО сидят восковые герои. Кадыровцы, к которым можно отправить на подвал неугодного, ополченцы, которые убивают и насилуют. Культ насилия теперь и в музеях ОРДЛО, и я не зря пишу "новости из зоны", ведь только зэка в зоне, сломанные и зависимые, будут петь оду вертухаям", – добавила она.

Степова задалась вопросом, неужели эти пять лет войны не изменили Украину, и она готова в критическом большинстве идти в "культуру" зоны и восторженно созерцать восковых вертухаев-преступников.

Восковые фигурки террористов на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе появился музей так называемой "Новороссии", придуманной Кремлем. Молодые люди сфотографировались на фоне фигур погибших главарей "ДНР" Моторолы и Александра Захарченко, у которых, к слову, прикручены оранжевые нелепые руки.

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