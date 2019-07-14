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"Убивают и насилуют": блогер рассказала о новом культе в ОРДЛО

2.8т Читать материал на украинском

На оккупированных территориях Донбасса восковые фигуры террористов стали новым культом.

Об этом рассказала блогер, писательница и юрист Олена Степова в своем блоге, опубликованном на OBOZREVATEL, уточнив, что поход в такой музей теперь является обязательным мероприятием.

"В ОРДЛО расцвет культуры. Под культурой, конечно, там понимают нечто другое, и театры, кино, книги, музеи — это уже мир пропаганды, это единое звено пропаганды и насилия, как в СССР, где восковые дедушки Ленина, как и каменные, были готовы принять на колено любую неокрепшую душу", – рассказала она.

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По словам Степовой, одна из ее землячек возмущалась, что она пишет об отсутствии культуры на оккупированных территориях, а на самом деле "жители даже в Египет ездят".

Восковые фигурки террористов

Восковые фигурки террористов

Ярослав Копил / Facebook

"Понятное дело, что люди, для которых поездка в Египет, это "культура", в ОРДЛО смиренно ходят в музеи (для бюджетников и студентов это обязательная программа), а в музеях ОРДЛО сидят восковые герои. Кадыровцы, к которым можно отправить на подвал неугодного, ополченцы, которые убивают и насилуют. Культ насилия теперь и в музеях ОРДЛО, и я не зря пишу "новости из зоны", ведь только зэка в зоне, сломанные и зависимые, будут петь оду вертухаям", – добавила она.

Степова задалась вопросом, неужели эти пять лет войны не изменили Украину, и она готова в критическом большинстве идти в "культуру" зоны и восторженно созерцать восковых вертухаев-преступников.

Восковые фигурки террористов на Донбассе

Восковые фигурки террористов на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе появился музей так называемой "Новороссии", придуманной Кремлем. Молодые люди сфотографировались на фоне фигур погибших главарей "ДНР" Моторолы и Александра Захарченко, у которых, к слову, прикручены оранжевые нелепые руки.

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Персона
Олена Степова
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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