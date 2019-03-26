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Убитые, раненые и потеря техники: появилось видео мощного удара ВСУ по оккупантам

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Украинские защитники на Донбассе уничтожили командный пункт оккупантов в Луганской области. В результате проведенной операции противник потерял минимум шесть человек погибшими, четыре — ранеными, а также несколько единиц техники.

Успешную атаку провела боевая группа К-2 из 54-й бригады, написал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, за указанным командным пунктом врага, расположенном на окраине брошенного небольшого поселка, из которого оккупанты выгнали всех местных жителей, — долго и скрытно наблюдали. Украинские военные тщательно собирали информацию и старались все сделать очень аккуратно, чтобы не дать вычислить себя.

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Удар ВСУ по оккупантам

Удар ВСУ по оккупантам

Скриншот видео

К реализации задания была привлечена разведка, наблюдатели на позициях, а также задействованы квадрокоптеры и беспилотники.

"Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей. А потом наступило время "X", и операция началась. Были подняты квадрокоптеры, для точной корректировки огня. Несколько минут — и от командного пункта ничего не осталось", — пишет Мысягин.

Волонтер подчеркнул, что неоднократная успешная работа группы К-2 — это очередной отличный пример того, как бойцы ООС на фронте научились применять гражданские квадракоптеры (дроны) "Фантом" и "Мавик" в боевых операциях. С их помощью корректируется огонь, ведется наблюдение с воздуха за противником и его укреплениями, передвижением техники, живой силы и за подвозом боеприпасов. Более того, неоднократно с помощью квадрокоптеров даже доставлялись боеприпасы на головы оккупантов.

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Удар ВСУ по оккупантам

Удар ВСУ по оккупантам

Скриншот видео

"Посудите сами, когда с помощью всего лишь только одного гражданского дрона были уничтожены: КамАЗ с зениткой — 2 штуки, БМП — 1 штука, фургоны — 1 штука, автомобили — 2 штуки, командный пункт, это несопоставимые вещи. Гражданский дрон стоимостью 30-60 тыс. грн помог ВСУ уничтожить только техники на миллионы", — подытожил Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео разгрома украинскими бойцами позиции террористов на Донбассе. Кадры с метким ударом показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, защитникам помимо всего удалось ликвидировать пулеметчика террористов.

В целом за последнюю неделю террористы "Л/ДНР" потеряли больше десяти боевиков. На это они пожаловались в своих сообществах в соцсетях.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Українські Воїни молодці!!! Нищіть цю проросійську нечисть!!!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Опа ча, Мысягин вышел из запоя со свежей белкой?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну так кто нарушает режим тишины???
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Александрович Алексей, кацапы, когда пересекли гос. границу Украины. а что не так?
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