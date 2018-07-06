"Убил уже 12 человек": раскрыт скандальный нюанс гибели военных на полигоне под Ривне

ЧП на Ривненском общевойсковом полигоне, во время которого погибли трое украинских военных, стало уже вторым инцидентом с минометом "Молот".

Об этом сообщила журналистка и волонтер Ольга Решетилова на своей странице в Facebook. Первое ЧП случилось на полигоне "Широкий лан".

"Тогда погибли два человека. С тех пор от разрыва "Молотов" погибли по меньшей мере 12 человек. "Айдар", 72 бригада… Мы неоднократно пытались привлечь внимание к тому, что с "Молотом" есть проблема. Эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем должна быть", - отметила волонтер.

"Для того, чтобы это выяснить наверняка, нужно элементарно провести материаловедческих экспертизу. Но нам сказали не лезть. Потому что мы тупые гражданские и ничего не понимаем. Командиры, которые указывали МО на проблемы "Молотов", видимо, тоже не понимают", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погиб старшина 79-й бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Руслан Шпында.