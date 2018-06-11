Убийство Вороненкова: в суде Киева сообщили о ходе резонансного дела 

Шевченковский районный суд Киева назначил подготовительное заседание по рассмотрению дела об убийстве бывшего депутата Государственной Думы Росии Дениса Вороненкова.

Как сообщает пресс-служба суда, заседание назначено на среду, 13 июня, на 11:00 по адресу: Киев, ул. Дегтяревская, 31-А.

Обвиняемыми по данном делу проходят Ярослав Тарасенко и Александр Лось. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство и соучастие в преступлении).

Кроме того, Тарасенко также обвиняют в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Отмечается, что обвинительный акт в данном уголовном производстве поступил в Шевченковский райсуд 11 июня 2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2018 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре. Жена экс-депутата Мария Максакова отказалась выяснять детали убийства мужа.