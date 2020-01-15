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15 января • обновлено в 18:27
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Полицейский подстроил самооборону: выяснились резонансные факты о громком убийстве в Каховке

1.5т
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Старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции (Херсонская область), свидетель резонансного убийства Владимира Чебукина, исказил обстоятельства преступления.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Уточняется, что мужчине сообщили о подозрении в сокрытии убийства (ч. 1 ст. 396 УК).

"С участием полицейского были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений", – рассказали в ГБР.

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Таким образом полицейский пытался отвести от своего товарища обвинение в умышленном убийстве человека.

Отмечается, что из-за действий подозреваемого следователи рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

Убитый в Каховке и его сын

Убитый в Каховке и его сын

Херсон online/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В городе Каховка Херсонской области местные жители устроили акцию протеста под зданием полиции, требуя провести беспристрастное расследование резонансного убийства 26-летнего Владимира Чебукина.

  • 1 января он приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. У него, вероятно, выстрелил нынешний сожитель женщины, бывший работник правоохранительных органов.

  • Чебукин раньше постоянно имел конфликты с сожителем бывшей жены, будущим нападающим Юрием. Причиной ссор был сын Владимира.

  • В результате из МВД уволили полицейского Каховского отдела, который был свидетелем убийства, и еще два правоохранителя.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал Убийство в Каховке
Место
Украина Херсон
Теги
полиция убийство Национальная полиция Украины Государственное Бюро Расследований
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