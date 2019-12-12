Получил повестку и застрелился? В деле убийства Шеремета всплыл странный нюанс

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета фигурирует ветеран войны на Донбассе Иван Вакуленко, которого после повестки на допрос нашли мертвым при странных обстоятельствах.

Об этом сообщила журналистка Ольга Худецкая на странице в Facebook. Она также написала, чтопо состоянию на 12 декабря в деле об убийстве задержаны:

Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления.

Юлия Кузьменко, волонтер, врач, завотделения рентгенографии. Работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Иван Вакуленко censor.net.ua

"Видно из этих двух + Грищенко и будут делать ОПГ, которая совершила убийство Павла Шеремета. В группе подозреваемых также должен был быть Иван Вакуленко, но после повестки на допрос его нашли мертвым при странных обстоятельствах", – добавила Худецкая.

По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.

Журналисты выразили сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Полиция, со слов очевидцев, определенное время якобы без понятых находилась на месте смерти Вакуленко.

По факту гибели ветерана 21 октября полиция Деснянского района открыла производство с предварительной квалификацией по статье убийство. Позже дело переквалифицировали на "самоубийство".

Напомним, 12 декабря правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также в Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.

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