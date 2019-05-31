Убийство Шеремета: Пискун назвал ошибку следствия

Расследование резонансного убийства журналиста Павла Шеремета зашло в тупик, поскольку следователи уже три года не могут установить мотив преступления.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. По словам экс-главы ГПУ, до сих пор неясно, кому "наступил на мозоль" погибший журналист.

На вопрос, кто заказал Шеремета, Пискун ответил: "Давайте сначала узнаем, кто его убил, потом будем узнавать, кто его заказал. Дело Шеремета вообще непростое. Тут нельзя сказать, что он вышел из дома и ему кирпич упал на голову. К машине была прикреплена мина, она взорвалась. Это было профессиональное устройство, сделано это было профессионалами".

"Мотив никто не может узнать. Если бы был известен мотив, нашли бы убийцу – вот в чем проблема", – объяснил он.

По мнению экс-главы ГПУ, в сложившейся ситуации виноваты "и профессиональные исполнители, и непрофессиональные следователи".

"Слабо работают относительно его связей. Нужно отрабатывать и белорусские, и российские, и украинские, и европейские связи. Надо прошерстить всю его жизнь, посмотреть, кому он наступил на мозоль, кому стало больно", – считает Пискун.

tvc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Его автомобиль взорвали миной с дистанционным управлением.

Позже журналисты установили, что в ночь перед убийством возле дома Шеремета находился сотрудник СБУ Игорь Устименко. В спецслужбе возразили, что этот человек давно у них не работает.

Полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.

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