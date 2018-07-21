Убийство преемника "Моторолы" заказал куратор из России: всплыла запись разговора

Убийство одного из главарей "ДНР" Владимира Жоги с позывным "Воха" было заказано российским кадровым военным Артуром Кунгуровым, который имел конфликт с преемником известного террориста "Моторолы".

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление", которая опубликовала два телефонных разговоров, полученных от близкого окружения террористов.

"Воха" попал в ДТП в начале июня. Он передвигался на мотоцикле со своей девушкой, для которой авария стала смертельной. Самого террориста госпитализировали. Ранее сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии, но позже никаких данных о его состоянии не поступало.

Воха

На первой записи какой-то человек предупреждает "Воху", что на него готовиться покушение и что заказчиком выступает некий Артур (российский военный).

Как стало известно из разговора с информатором, "заказчик" был "явно при деньгах, и торговаться особо не стал". По его словам, сумма составляла "25 зеленых", вероятнее всего, речь шла о 25 тысячах долларов.

Во втором разговоре звучит отчет перед Артуром о проделанной работе и про вознаграждение за нее. Исполнитель утверждает, что "отработал красиво", и "Воха", хоть и остался жив, останется инвалидом. Но заказчик остался недоволен, что "объект" все же выжил, и заявил, что "вторую часть денег" исполнителю по этой причине платить не будет.

Сообщается, что Артур Кунгуров с позывным "горностай" некоторое время занимал должность советника в незаконном вооруженном формировании "Спарта", "командиром" которого и был "Воха".

У "Горностая" и "Вохи" сложились крайне натянутые отношения, так как россиянин постоянно указывал ему на номинальность занимаемой им должности, и что человек такого возраста не имеет права быть комбатом. В ходе словесных перепалок неоднократно звучали и угрозы жизни друг друга.

Ранее OBOZREVATEL собрал всю информацию о террористе Владимире Жоге с позывным "Воха".