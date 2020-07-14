Обстрел группы эвакуации на Донбассе – третий факт вероломства после Иловайска и ДАП, – Офис генпрокурора

Война на Донбассе, иллюстрация. Слово и Дело

Обстрел террористами военнослужащих, которые пытались эвакуировать тело погибшего 13 июля возле с. Зайцево украинского разведчика, произошел после согласования режима тишины.

По данному факту прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование, сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.

Правоохранители будут расследовать нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокурорами установлено, что 13 июля при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле с. Зайцево Бахмутского района, боевики открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по военным с маркировкой медицинского персонала.

В результате был убит сержант-старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

"Таким образом, прокуроры видят в действиях представителей НВФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", – сказано в сообщении.

В Офисе генерального прокурора отметили, что это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве осудило оккупантов. Twitter / U.S. Embassy Kyiv

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