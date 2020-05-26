Убийство девочки под Харьковом: родного дядю ребенка заподозрили в домогательствах

В момент и после задержания подозреваемая вела себя неадекватно: бросалась на полицию и говорила, что признает только "Божий суд"

Она убегала от полиции с пакетом, в котором лежала голова ее дочери

Дядя убитой под Харьковом школьницы Кристины Пьяновой мог сексуально к ней домогаться. Об этом ребенок якобы сам жаловался.

Аналогичные жалобы поступали и от подозреваемой в совершении преступлении матери погибшей – Татьяны Пьяновой. Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" рассказал отец девочки Виталий Пономарев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Татьяна мне сказала, что он домогался к ребенку, когда она была на работе. Хотя и дочка говорила, что Антон был полупьяный и предлагал ей, интимные вопросы задавал: "Давай, Кристинка, покажись, разденься. Ты что, стесняешься передо мной?" – вспоминает мужчина, уточняя, что узнал об этом еще в конце зимы.

Кристина Пьянова Vgorode.ua

Соседи семьи Пьяновых также утверждают, что брат подозреваемой предлагал ребенку вместе полежать, а Татьяна якобы даже писала по этому поводу заявление в полицию.

Чтобы проверить эту версию, дяде убитой школьницы провели экспертизу на детекторе лжи. В ее процессе выяснилось, что к убийству ребенка он не причастен и действительно впервые узнал о трагедии уже утром. Однако вероятность домоганий с его стороны к девочке исключать нельзя.

"Антон прошел полиграф, вел себя спокойно и в деталях рассказывал о произошедшем. Касаемо развращения: Антон не помнит подобных фактов. Такие вопросы ему задавались, и реакции, которые бы говорили о том, что он скрывает информацию, не выявлены. Но исключать то, что в состоянии алкогольного опьянения подобные момнеты были, мы не можем", – сказал эксперт-полиграфолог.

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