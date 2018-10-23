Убийство депутата в Черкассах: в деле произошел новый поворот

Резонансное дело об убийстве депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Сергея Гуры передано в правоохранительные органы Киева.

Об этом сообщил областной прокурор Сергей Овчаренко, добавив, что расследованием убийства первой жены Гуры также займутся в столице, пишет "Дзвін".

"Здесь нам бы не давали покоя общественность и журналисты, постоянно держали бы правоохранителей в тонусе и давили бы, чтобы мы быстро, качественно и максимально открыто выполнили свою работу", - отметил он.

Сергей Гура

Также сообщается, что передаче указанных дел способствовал и городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Как пишет издание, убийца Гуры Николай Гончар, которого задержали на месте преступления, заявил, что у него на глазах 15 лет назад Гура застрелил свою жену. Тело нашли там, где он указал. Была проведена экспертиза ДНК, образцы для которой пришлось брать у родственников погибшей за рубежом.

Ранее OBOZREVATEL узнал, что подозреваемый в убийстве Гончар был одним из лучших друзей Гуры на протяжении долгих лет.