Убийство бизнесмена в Ривне: стало известно, что нашла полиция

Полиция нашла на месте убийства бизнесмена, которого застрелили в Ривне 17 июля, три гильзы.

"Погибшим оказался 42-летний житель. Есть информация, что мужчина занимался предпринимательской деятельностью. При осмотре места происшествия обнаружены три гильзы калибра 9 мм. Проводятся мероприятия по поиску злоумышленника", – сообщил замначальника ГУ НП в Ривненской области Сергей Волков. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Убийство бизнесмена в Ривне

Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Убийство бизнесмена в Ривне

Убийство бизнесмена в Ривне

Убийство бизнесмена в Ривне

Как сообщал OBOZREVATEL,бизнесмена нашли мертвым на парковке с огнестрельным ранением. Свидетели рассказывали, что к мужчине подошел киллер с пистолетом и трижды выстрелил в него. Пули попали в грудь.