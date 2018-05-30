Убийство Бабченко: в деле проведут ряд экспертиз

В деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко будет проведен комплекс экспертиз.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало, речь идет в частности судебно-медицинской экспертизе, передает "Украинская правда".

"Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности будет проведен полный комплекс других необходимых экспертиз", – сказал он.

Напомним, Бабченко был застрелен неизвестным вечером 29 мая в Киеве в доме, где он проживал. От полученных ранений журналист скончался в машине "скорой помощи".

Ранее в МВД назвали подробности и первые версии убийства Бабченко. Также появились первые фото убитого журналиста и места преступления.