Убийство Бабченко: в деле проведут ряд экспертиз

В деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко будет проведен комплекс экспертиз.
По словам пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало, речь идет в частности судебно-медицинской экспертизе, передает "Украинская правда".
"Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности будет проведен полный комплекс других необходимых экспертиз", – сказал он.
Напомним, Бабченко был застрелен неизвестным вечером 29 мая в Киеве в доме, где он проживал. От полученных ранений журналист скончался в машине "скорой помощи".
Ранее в МВД назвали подробности и первые версии убийства Бабченко. Также появились первые фото убитого журналиста и места преступления.
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