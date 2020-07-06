Убийство Анзора в Австрии: СМИ узнали имена возможных киллеров

По подозрению в убийстве в Австрии политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, задержаны уроженцы республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Как сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в одной из европейских диаспор, 47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002 году, а 37-летний Магамадов – в 2004-м.

"Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", – рассказал собеседник издания.

В "Ассамблее чеченцев Европы" сообщили, что прощание с Умаровым пройдет 6 июля в Вене.

Как писал OBOZREVATEL, 4 июля в пригороде Вены был застрелен Мамихан Умаров, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Первый подозреваемый в убийстве Анзора был задержан полицией в городе Линце, позднее задержали и второго подозреваемого.

Ранее Анзор, принимавший "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей, раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой, покушениях на ее мужа Адама Осмаева и экс-нардепа Игоря Мосийчука.