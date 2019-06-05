ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Убийство 5-летнего ребенка полицейскими: в деле произошел новый поворот

2.6тЧитать материал на украинском

Двух правоохранителей, подозреваемых в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили со службы.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Громадське".

Он отметил, что это самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было применить в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.

Новости
Родные в истерике: под Киевом похоронили убитого полицейскими ребенка. Фоторепортаж

Подозреваемые и убитый ребенок

Подозреваемые и убитый ребенок

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL :

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Персона
Ярослав Тракало
Место
УкраинаКиев
Теги
полицейские убили ребенкаНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
3
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
ни хуа себе.Убийство 5-летнего ребенка полицейскими: в деле произошел новый поворот-их уволили с работы и лишили медицинской страховки,а еще премиальных и пончиков-онижекопы.обоз вы в какой орбите находитесь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения