Убийство 5-летнего ребенка полицейскими: в деле произошел новый поворот

Двух правоохранителей, подозреваемых в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили со службы.
Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Громадське".
Он отметил, что это самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было применить в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.
Подозреваемые и убитый ребенок
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL :
31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову.
Ребенка под Киевом подстрелили пьяные полицейские. Их задержали.
Пятилетний Кирилл, которого ранили в голову пьяные копы, умер в больнице, не приходя в сознание.
Родные мальчика узнали о том, что в его голову попала пуля, только через 5 часов после происшествия.
В Киеве состоялась акция протеста – активисты требовали наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий.
Соцсети бурно отреагировали на гибель 5-летнего Кирилла. Ответили на это и в высшем руководстве страны.
Из-за убийства мальчика глава Нацполиции Киевщины попросил его уволить и отправить в ООС.
Стали известны подробности о полицейских, которые подстрелили ребенка в Переяслав-Хмельницком.
В городе Переяслав-Хмельницкий, где смертельно ранили 5-летнего ребенка, нет патрульной полиции в том виде, в котором ее запускали в 2015 году.
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