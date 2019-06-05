Убийство 5-летнего ребенка полицейскими: в деле произошел новый поворот

Двух правоохранителей, подозреваемых в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили со службы.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Громадське".

Он отметил, что это самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было применить в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.

Подозреваемые и убитый ребенок Коллаж

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