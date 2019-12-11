Самоликвидируются: у террористов "Л/ДНР" новые потери на Донбассе

Российские террористы "Л/ДНР" понесли очередные потери на Донбассе. Так, за прошедшие сутки 10 декабря они потеряли одного оккупанта бесповоротно и двоих ранеными.

Актуальные сводки с фронта опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 10.12.2019 года: бесповоротные (200) – один (4 ОМСБр, не боевой ). Санитарные (300) – двое (1-9 ОМСП, 1-7 ОМСБр). Верьте в воинов! Верьте в ЗСУ!" – написал защитник Украины.

"Груз 200" ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в день "нормандского саммита" 9 декабря российско-оккупационные войска также понесли на Донбассе потери: один оккупант был ликвидирован и один ранен.

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