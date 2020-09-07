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У Путина потребовали соблюдения перемирия после обострения на Донбассе

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
9,2 т.
Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на режиме тишины на Донбассе

Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на режиме тишины на Донбассе. today.ua

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и потребовали прекращения огня.

Как сообщает РИА Новости, позицию высшего политического руководства страны-агрессора озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал последние события в зоне ООС "вспышкой напряженности".

"Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", – заявил Песков, не упоминая, что режим тишины сорвали именно российские оккупанты.

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РоссияМоскваПеремирие на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеДмитрий ПесковВладимир Путин
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