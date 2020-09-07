У Путина потребовали соблюдения перемирия после обострения на Донбассе

Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на режиме тишины на Донбассе. today.ua

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и потребовали прекращения огня.

Как сообщает РИА Новости, позицию высшего политического руководства страны-агрессора озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал последние события в зоне ООС "вспышкой напряженности".

"Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", – заявил Песков, не упоминая, что режим тишины сорвали именно российские оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Свою угрозу он так и не реализовал, однако 6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.

Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения.

А 7 сентября боевики "ДНР" заявили, что решили перенести на 9 сентября операцию по уничтожению сооружений ВСУ под Горловкой Донецкой области.

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