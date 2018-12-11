У Петренко помогли скандальному Мартыненко отмазаться от обвинений НАБУ

Министерство юстиции Украины издало приказ, который устраняет доказательства хищения 695 млн грн с госпредприятий бывшим нардепом от "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

Так, документ нивелирует основные экономические экспертизы по резонансному делу, сообщает "Bihus Info"(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дело в том, что при завершении досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по делам о хищениях на государственных предприятиях "Энергоатом" и "ВостГОК" Минюст изменил порядок рецензирования судебных экспертиз. Это позволило подготовить негативные рецензии на государственные экспертизы, подтверждающие почти семисотмиллионные убытки в уголовном производстве по Мартыненко и его окружению.

Николай Мартыненко Daily - РБК-Украина

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Примечательно, что до того, как ведомство Павла Петренко издало упомянутый приказ, такой возможности адвокаты Мартыненко не имели. Ведь прорецензировать уже сделанную экспертизу можно было только в трех случаях: если рецензия была в плане; по предложению самого учреждения, где произведена экспертиза; по желанию автора экспертизы для получения им соответствующей квалификации.

Теперь же рецензии может инициировать сам Минюст. Таким образом, Петренко фактически ввел новый формат рецензий — по просьбе адвокатов обвиняемого по поручению министерства. И вскоре после введения этого механизма негативные рецензии на экспертизы были сделаны именно в деле Мартыненко. Через три дня после появления приказа адвокат экс-нардепа Петр Бойко обратился в Минюст с просьбой рецензировать экономические экспертизы убытков "Энергоатома" и "ВостГОК" и получил согласие.

Сделанные по поручению Минюста рецензии установили необоснованность выводов обеих судебно-экономических экспертиз. Эти выводы угрожают основополагающему доказательству по делу, на основе которого задержали фигурантов, а дело было направлено в суд.

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Также стало известно, что экспертизы убытков делали специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которое возглавляет Александр Рувин. Что касается негативных рецензий на них, то их подготовили сотрудники Днепропетровского института судебных экспертиз. Именно им поручил делать рецензии Минюст, который, напомним, также возглавляет представитель "Народного фронта" Петренко.

По информации журналистов, Днепропетровский институт судебных экспертиз зачастую сотрудничает с адвокатами обвиняемых по делу Мартыненко. Согласно выводам учреждения, хищения на государственных предприятиях не установлены, а урановый концентрат для "ВостГОК" и оборудование для "Энергоатома" покупали по рыночным ценам.

Директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил, что экономические экспертизы по делу Мартыненко — единственные экспертизы его института, которые были прорецензированы по поручению Минюста со времени появления приказа Петренко, то есть с декабря 2017 года.

Следовательно, вероятнее всего, что приказом Минюста, возглавляемого Петренко, воспользовался только его влиятельный экс-однопартиец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября детективы НАБУ вручили повестку Мартыненко о вызове на допрос. До этого Центр противодействия коррупции уведомил, что экс-нардеп отказался брать повестку и выбросил ее на пол.

21 апреля 2017 года сторона обвинения потребовала от суда взять Мартыненко под стражу или под залог в 300 млн гривен. Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявлял, что экс-нардепу грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Он также рассказал, что доказательства по делу экс-нардепа собирались больше года.

Позже стало известно, что Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получала "откаты" при содействии чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК "Энергоатом "в течение 2008-2012 годов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Мартыненко о признании недопустимыми доказательств, полученных от Швейцарии на USB флэш-накопителе.