У экс-главы Черновицкой ОГА провели обыски

Правоохранители провели у бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука обыски.

Такую информацию он лично подтвердил в комментарии Укринформу, уточнив, что следственные действия проводили сотрудники управления защиты экономики.

"Некоторые местные СМИ сообщили вчера, что обыски якобы проводили работники НАБУ. Но их там не было. На самом деле, это были сотрудники управления защиты экономики. Часть была из Тернопольской области, остальные - местные, черновицкие", – рассказал экс-чиновник.

Александр Фищук genshtab.info

По словам Фищука, обыски продолжались более четырех часов, однако прошли безрезультатно.

"Это хотели в очередной раз меня запугать. Обыски продолжались более 4 часов. По моему мнению, они искали документы о той преступной группировке, которая сейчас есть на Черновицкой таможне и в самом управлении защиты экономики. Но с чем они пришли, с тем и ушли", – отметил он.

Уточняется, что в Управлении защиты экономики в Черновицкой области также подтвердили факт обысков, однако детальную информацию пообещали предоставить в секторе коммуникации Департамента защиты экономики Нацполиции.

Александр Фищук thebabel

По данным издания, в марте 2018 года у семьи Фищука уже проводили обыски. Он тогда называл следственные действия сведением счетов.

"Не исключаю, что отправленные материалы могли послужить причиной так называемых "зеркальных мер" в виде обыска в моей дочери. Тем более, что обыски проводило Управление защиты экономики в Тернопольской области, пожалуй, коллеги решили вступиться за своих", – говорил тогда он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2005 году Фищука назначили на должность председателя Государственной налоговой администрации, где он проработал до 2011 года. Председателем Черновицкой областной государственной администрации он стал 5 февраля 2015 года.

В 2016 году он угодил в скандал. В частности, Фищук блокировал назначение начальника Черновицкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства, избранного на конкурсе.

Напомним, что президент Петр Порошенко уволил Фищука с должности председателя Черновицкой ОГА 23 ноября.