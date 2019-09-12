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12 сентября • обновлено в 23:16
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Тягали за волосы и били об стену: под Харьковом толпа подростков поиздевалась над девушкой. Видео

2.4т Читать материал на украинском

В городе Изюм Харьковской области толпа подростков жестоко избила сверстницу.

Происходящее снимали на видео. Вскоре ролик разлетелся в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В Изюме толпа девушек жестоко избила девочку. Хомо сапиенсы так же сняли все на видео и залили себе в Instagram сториз", – отметили на странице "Ху*вая Салтовка" в Twitter.

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Под Харьковом толпа подростков жестоко избила девушку

Под Харьковом толпа подростков жестоко избила девушку

Отмечается, что героиню видео уже опознали, ее зовут Елизавета Мажирина.

На кадрах видно, что одна из подростков избивает девочку об стену, хватает за волосы и обзывает нецензурными словами. На фоне слышно голоса других , которые спокойно наблюдали за конфликтом.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео драки между подростками, снятое в школе Киева № 294.

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Место
Украина Харьков
Теги
Драка избили подростка банда подростков
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