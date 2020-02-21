Турчинов заявил о предпосылках захвата Крыма и Донбасса еще в 2013 году

Захват Россией Крыма и затем вторжение на Донбасс тщательно и заранее отрабатывалось российскими военными.

Такое заявление сделал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По его словам, план был отработан до деталей.

"В 2013 году в России (и частично на территории Беларуси) проходили военные учения под названием "Запад-2013". Задание этих учений формулировалось достаточно конкретно: в одной соседней стране случился захват незаконными военными группировками власти и по обращению конституционного руководства российские друзья предоставляют военную помощь", – пояснил Турчинов.

Александр Турчинов ТСН

Он уверен, что президент России Владимир Путин хотел "действовать наверняка". "У него было два сценарных варианта. Первый – укрепить власть, подконтрольную Януковичу... Другой вариант – военная интервенция", – сказал экс-секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов заявил, что Путин совершил преступления против Украины и в будущем должен ответить за них.

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