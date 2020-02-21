Главная Новости
21 февраля • обновлено в 13:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Турчинов заявил о предпосылках захвата Крыма и Донбасса еще в 2013 году

4.4т
Читать материал на украинском

Захват Россией Крыма и затем вторжение на Донбасс тщательно и заранее отрабатывалось российскими военными.

Такое заявление сделал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По его словам, план был отработан до деталей.

"В 2013 году в России (и частично на территории Беларуси) проходили военные учения под названием "Запад-2013". Задание этих учений формулировалось достаточно конкретно: в одной соседней стране случился захват незаконными военными группировками власти и по обращению конституционного руководства российские друзья предоставляют военную помощь", – пояснил Турчинов.

Новости
"Никогда не признаем": США мощно поддержали Украину из-за Крыма

Александр Турчинов

Александр Турчинов

ТСН

Он уверен, что президент России Владимир Путин хотел "действовать наверняка". "У него было два сценарных варианта. Первый – укрепить власть, подконтрольную Януковичу... Другой вариант – военная интервенция", – сказал экс-секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов заявил, что Путин совершил преступления против Украины и в будущем должен ответить за них.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российская военная угроза Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Александр Турчинов Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
15
32
Смешно
6
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Жалкие оправдания военного преступника.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Турчинов будет висеть, раскачиваться на ветру и вонять...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Levitsky Valery, по лайкам и дизлайкам ты можешь понять, кто тут воняет...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Zhikharev Dmitry, Ты уже воняешь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги