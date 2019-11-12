Тука предложил упростить жизнь жителям ОРДЛО: о чем речь

Украина может изменить правила пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы упростить жизнь людям на оккупированных территориях.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, проект соответствующего решения был подготовлен еще прошлым правительством.

Тука прокомментировал призывы советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ослабить пропускной режим на Донбассе: "Я могу согласиться с тезисами Сивохо в том, что необходимо изменить порядок пересечения. Мы с этой пропозицией выходили еще год назад. Этот документ был абсолютно готов, но Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом на последнем заседании не успел его утвердить. Речь о принципиальных изменениях в перечне вещей, которые разрешены. На сегодняшний день его надо изменить и ввести перечень вещей, которые запрещены".

Экс-чиновник рассказал, какие неудобства причиняли жителям Донбасса правила пересечения КПВВ.

"Были случаи довольно неприятные, когда в перечне разрешенных вещей отсутствовал, например, кофе. Чай можно было перевозить, а кофе нельзя. Потом появились проблемы с ягодами. В Станично-Луганском районе огромное количество людей существуют за счет того, что выращивают клубнику и ее потом продают. Мы их лишили возможности продавать эти ягоды на временно оккупированную территорию Луганщины. Решили этот вопрос, внесли изменения. Настала осень – возникла та же самая проблема с грибами. Люди в лесах собирают, хотят продавать, а их нет в перечне разрешенных", – рассказал он.

"Таких вещей было очень много, они утомляли и гражданских людей, и пограничников, и военнослужащих. Потому мы предложили принципиально изменить подход – перейти от перечня разрешенного к перечню запрещенных вещей. Это единственное, что я вижу возможным в реализации того, о чем говорил Сивохо", – подчеркнул бывший замминистра.

Тука также подчеркнул, что самые большие проблемы для пересечения КПВВ искусственно создают мирным жителям террористы "Л/ДНР".

"Например, многократно фиксировали наши пограничники, в том числе в присутствии наблюдательной миссии ОБСЕ, когда по ту сторону линии разграничения накапливается определенное количество граждан, потом они одновременно пропускаются. Абсолютно понятно, что когда одновременно на КПВВ с украинской стороны группа граждан в количестве 100-150 человек, их за одну минуту пропустить просто невозможно. И люди вынуждены выстраиваться в очередь, стоять и ждать прохождения паспортного контроля", – рассказал он.

Также экс-чиновник прокомментировал информацию о смертях людей в очередях на КПВВ: "К сожалению, то, что люди умирают, отвечает действительности. Но если посмотреть на статистику, то количество людей, которые постоянно пересекают линию разграничения в ту или другую сторону – это более миллиона за год. Среди миллиона 18 умерших людей преклонного возраста – это правда, но не надо этим манипулировать, делая это каким-то ужасом".

donetsk.kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука обвинил советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во лжи относительно социсследований на оккупированной территории Донбасса.

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