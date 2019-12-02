"Ни Донбасса, ни свободной Украины": Цимбалюк предупредил о ловушке Путина на "нормандском формате"

На "нормандском саммите" Россия будет настаивать на встраивании оккупационных администраций в политическое тело Украины.

Таким образом Кремль хочет заполучить право вето на любые политические, внешнеполитические и внутриполитические решения в Украине, отметил журналист Роман Цимбалюк в интервью для "Єдність" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если кто-то в Украине на такое пойдет – это даже не измена, это уничтожение украинского государства. У нас не будет суверенитета ни над Донбассом, ни над свободной Украиной", – подчеркнул он.

Цимбалюк отметил, что для Украины крайне важно не забывать о том, что российские захватчики сейчас абсолютно не намерены деоккупировать Донбасс. Поэтому политика Киева в отношении ОРДЛО должна выстраиваться исходя из этого факта.

Цимбалюк и Путин

"Прошло уже достаточно много времени. Уже шестой год, как российский триколор над Донецком и Луганском. И теперь Донбасс, оккупированные части, ОРДЛО должны отвечать критериям для возвращения в Украину. Именно так. И они, эти территории, должны пройти определенный период адаптации для жизни в едином украинском государстве", – акцентировал внимание журналист.

Он глубоко убежден, что в общении с оккупантами нужно твердо стоять на позиции того, что на Донбассе должен быть исключительно украинский порядок, украинские законы и украинские правила.

"Обо всем можно договариваться, но там, в первую очередь, должен быть украинский флаг. Можно говорить и об амнистии для большинства людей, которые воевали против Украины, но главное, чтобы это амнистию проводила украинская власть, а не российская", – сделал вывод Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с тем, что вопрос возврата контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль. Кроме того, он настаивает на том, что все группировки террористов с оружием должны быть выведены из ОРДЛО до выборов там.

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