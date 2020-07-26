Три сценария Украины: Енин сказал, что ждет Иран за отказ расследовать трагедию МАУ

Украина имеет три варианта действий в случае отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы МАУ (фото: CNN).

В случае отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ Украина имеет 3 варианта действий, но надеется на двусторонний переговорный процесс с Тегераном.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", отметив, что в случае отсутствия результатов переговоров с Ираном Киев намерен применить дополнительные инструменты защиты, которые предусмотрены международными конвенциями.

"Например, инструментарий Чикагской конвенции предусматривает: шаг №1 – это односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент. Второй этап – это вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета ИКАО. И третий – это арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН", – пояснил дипломат.

По его словам, такие шаги будут предприняты, если иранская сторона не будет способствовать завершению расследования катастрофы и обеспечению должного уровня коммуникации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции завершили расшифровку бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Она подтвердила, что катастрофе способствовали внешние факторы.