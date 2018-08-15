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"Тревожный сигнал": в России запаниковали из-за новых украинских ракет

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Депутат нелегитимной Госдумы РФ "от Крыма" Руслан Бальбек назвал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, о превосходстве украинских ракет над российскими "хвастовством".

"Турчинов - это футболист, который всегда бьет мимо ворот, но зато зрители видят, как мяч улетает. То же самое и с ракетами - все видели их старты, а попадание в цель - это, наверное, главная тайна нашей вселенной. Хвастун гораздо опаснее агрессивного политика, потому что он убеждает народ в непобедимости", - сказал он "РИА Новости".

Также Бальбек заявил, что "ракеты Турчинова попадают в небо".

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"Это тревожный сигнал - происходит психологическая мутация из Турчинова-политика в Турчинова-хвастуна... Турчинов живет в мистическом мире, все его ракеты попадают, как говорится, в небо — но для него это, видимо, тоже немалый результат", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кремлевские пропагандисты крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олександр Турчинов
Место
Россия
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
пора менять название, вы юмористический сайт, тут очень весело.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Куриная гузка кровавого пастора может вызвать только смех.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Петренко Сергей, прилет чего и куда? не смешите!
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