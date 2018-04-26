Требовал взятку: скандального экс-главу ГосЧС судят по трем статьям

Восстановленный в должности глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Сергей Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде". Бочковскому инкриминируют статью 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

По словам Шевченко, вместе с Бочковским судят его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого. Его обвиняют по статьям 368 и 364.

Шевченко добавил, что главное следственное управление МВД зарегистрировало 23 марта 2015 года против них уголовное производство. Потом им сообщили о подозрении и направили в суд обвинительный акт.

"Юридически и фактически они находятся на скамье подсудимых", - сказал Шевченко.

По его словам, процесс против указанных лиц слушается по сути. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы признать Бочковского и Стоецкого виновными.

Как сообщал "Обозреватель", 25 марта 2015 года на заседании Кабмина Бочковский был задержан. 28 марта 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал Бочковского на два месяца с возможностью внесения залога в 1,2 млн грн за злоупотребления и причастность к коррупционным схемам в ГСЧС.

Позже ему объявили новое подозрение в совершении преступлений. 2 апреля он вышел под залог.